Edyta Górniak zrobiła sobie botoks? "Człowiek zaczyna wyglądać jak WATA" (WIDEO)

Edyta Górniak wraz z pozostałymi gwiazdami Polsat SuperHit Festiwal pojawiła się na konferencji, na której to wywołała niemałe zamieszanie. Szybko media dojrzały bowiem jej "ciepłe" przywitanie z Dodą. Edyta tłumaczyła się, że tak naprawdę podała rękę tylko starszym znajomym z branży, a Rabczewskiej rzuciła "cześć", co ponoć zostało przez nią zignorowane. O dość chłodnych relacjach pomiędzy paniami wiadomo jednak nie od dziś, ale Edyta w rozmowie z Pudelkiem przyznała, że dzięki jej procesom oczyszczania, którym poddała się w Azji - w ogóle się tym nie przejmuje.

Wbrew pozorom to nie jest takie łatwe. Każde uzależnienie jest trudne i z każdego się wychodzi... przechodzi się procesy. To nie było dla mnie proste. Jestem totalnym kawoszem, nigdy wcześniej nie lubiłam kawy. Gdy się urodził Allan i straciłam pokarm, to zaczęłam pić kawę, nie spałam przez prawie 5 lat, bo on mi też nie spał w ogóle... Zaczęłam pić kawę, polubiłam tę kawę, coraz więcej, coraz więcej. Potrafię pić sześć podwójnych espresso codziennie, cztery tylko do południa. Zatoksyczniłam sobie organizm, zakwasiłam, obciążyłam sobie wątrobę. W takiej ilości to jest kwas, ja zaczęłam chorować - mówiła w rozmowie.