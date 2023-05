Edyta Herbuś pokrętnie odpowiada na pytanie, czy CHCIAŁABY MIEĆ DZIECKO z Piotrem Bukowieckim

Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki są w związku od pięciu lat. Tancerka i producent niechętnie dzielą się informacjami dotyczącymi ich życia prywatnego. Jednakże ostatnio zrobili wyjątek i udzielili wywiadu, w którym to opowiedzieli o wspólnych planach na przyszłość. Na pytanie odnośnie ślubu zakochanych, prowadząca "You Can Dance – Nowa Generacja" odpowiedziała wymijająco.

Nie marzę o tym, ale rozmawiamy o tym. Rozmawiamy bardzo fajnie i dojrzale na ten temat, co czujemy w związku z tym, czy rzeczywiście jest to dzisiaj nasza potrzeba i czy zdecydujemy, żeby coś takiego w naszym życiu się wydarzyło - wyznała w rozmowie z "Plejadą".

Herbuś od kilkunastu lat spełnia się jako tancerka i choreografka. Ma za sobą burzliwy związek z Tomaszem Barańskim, z którym obecnie pozostaje w przyjacielskich relacjach. Były partner wyznał ostatnio, że do szczęścia brakuje mu tylko potomka. Natomiast Edyta ma w tej kwestii inne zdanie.

Dla mnie spełnieniem, zupełnie szczerze, jest pokora wobec życia, którą ja rozumiem, jako akceptację i radość z tego, co jest, czyli nierobienie sobie listy zachcianek, które marzy ci się spełnić, niedążenie do perfect picturesu swojego życia - przyznała tancerka.

Edyta Herbuś niechętnie wypowiada się o ślubie i założeniu rodziny

Na pytanie dotyczące chęci bycia mamą nie odpowiedziała wprost. Stwierdziła, że jest to zawsze jakaś opcja, ale nic konkretnego na ten temat nie powiedziała.

Pewnie, że fajnie jest mieć na przyszłość jakieś plany i wiedzieć, do czego dążysz itd. [...] To też napędza i to jest ważne, ale jeżeli nie osadzisz się w momencie, w którym jesteś, nie docenisz tego momentu, nie zgodzisz się, nie zaakceptujesz, to nie jesteś autentycznie w stanie pójść z kolejnym krokiem do przodu - powiedziała Herbuś.

Niemniej jednak, pod koniec rozmowy tancerka została zapytana wprost czy planuje z obecnym partnerem dziecko. Tym razem Edyta w niejednoznaczny sposób dała do zrozumienia, co o tym myśli.

To by było coś [...] To jest chyba na razie ta rzecz, którą nie chcę się jeszcze dzielić. Jeszcze powiem pomidor - podsumowała.

