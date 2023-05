Surferka Edyta Herbuś odsłania KSZTAŁTNE POŚLADKI i rymuje: "Ze słońcem czy bez, wspaniale jest" (FOTO)

Edyta Herbuś od lat robi karierę w polskim show biznesie. Mimo że na początku dała się poznać jako tancerka, to niedługo później okazało się, że spełnia się także jako aktorka, a od jakiegoś czasu działa również na Instagramie, na którym to chwali się odważnymi fotkami i relacjami z podróży. Influencerkę obserwuje już ponad 263 tysiące fanów, a Edyta doskonale wie, jak rozpalać zainteresowanie swoich odbiorców. Nie zawsze jednak jej zdjęcia robią na nich tak piorunujące wrażenie, jakby chciała. Niedawno Herbuś pokazała ujęcia z sesji autorstwa VoyoBakiewicz, a internauci orzekli, że celebrytka praktycznie nie przypomina siebie.

Edyta Herbuś pochwaliła się fotkami z majówki

PO ŚLADACH, do celu... Kierunek: WOLNOŚĆ. Niech żyje MAJ. Z wiatrem, pod wiatr, ze słońcem czy bez wspaniale jest! A jak wy dziś świętujecie? - dopytywała na Instagramie.

Odważne zdjęcie Herbuś zachwyciło internautów

Ale pani ma vibe! A oglądać w tv to czysta przyjemność; Piękna pupa; Jak cudnie; Cudowna pani Edytka, jak zawsze; Ładne widoki; Cud; Z tyłu też jest OK; piękna figurka; Ślicznie; Oj kochana! Ty to masz ten OGIEŃ i MOC w sobie - pisali internauci.