Edyta Herbuś zapytana o KONFLIKT z Agnieszką Kaczorowską. Nie gryzła się w język

Śniło mi się dzisiaj, że byłem o zmierzchu podczas mgły na odludziu gdzie było pełno trawy i krzewów. Były tam opuszczone puste tereny na których stały wieżowce TESLA. Były swojego rodzaju miejscami, w których opracowywano nowe technologie. Można było tylko popatrzeć z dala, bo były odgrodzone niewidocznymi murami na wzór pól siłowych. Stały obok siebie co 10 metrów takie słupy a pomiędzy nimi taka wiązka ledwo widoczna na wzór przepływającego prądu i magnetyzmu w jednym. Co 7 sekund były 3 sekundowe wyładowania elektryczne w tych przestrzeniach, które wyglądały podobnie do cewek Tesli. A tak gdy wyładowań nie było, to magnetyczne coś przepływało ledwie widoczne. Próba przekroczenia miała za zadanie obezwładniać. To zaś, co było dość groteskowe, to brzmienie typowe dla wibrującego brzmienia pola magnetycznego. To pole siłowe wyglądało jak unoszący się delikatnie pyłek w kolorze takim jak wyładowania cewek Tesli. Trwały po 7 sekund lub trochę więcej i co chwilę były wyładowania elektryczne. Wyładowania jak strzelający prąd z rozgałęzieniami błyskawic trwającymi do trzech sekund. Non stop w tle było brzmienie czegoś ładującego się i do limitu nagłych wyładowań. Takie samo ładujące się pola magnetyczne. Budynek był bardzo wysokim wieżowcem. Ciemny, szary kolor i szerokie przydymiane szyby tak, że nie wychodziło prawie wcale światło z wewnątrz. Wysokość chyba 30 pięter. Nie prowadziły do nich żadne drogi typowe dla aut. Raczej ścieżki. Możliwe, że lądowały tam na terenie gdzieś auta latające podobne do dronów lub na wzór Terrafugia TF-X. Wiem, że był to jakiś kompleks budynków. Myślę, że zdecydowanie lepszy był mój sen niż ten artykuł.