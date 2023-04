Edyta Herbuś i reszta byłych "kolegów z teatru" Agnieszki Kaczorowskiej odpowiada na jej krytykę: "NIE PODPISUJĘ SIĘ POD TYM"

Dr smilesss 1 godz. temu zgłoś do moderacji 344 18 Odpowiedz

Czy waszym zdaniem wszyscy celebryci reklamujący nakładki, przez co teraz masa ludzi spłaca kredyty i kwoty sięgające 10 tysięcy złotych powinni za to odpowiedzieć? Może oni powinni być oskarżeniu, byli pośrednikiem i powinni za to dowiedzieć. Jestem za zamknięciem im konta na Ig i odszkodowania. To by była kara