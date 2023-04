Agnieszka Kaczorowska tańcuje w kuchni, reklamując... środki czyszczące. Fani bez litości: "UDAWANE AŻ RAZI" (WIDEO)

Po zamieszaniu z Teatrem Tu i Teraz i ostatecznym rozwiązaniu współpracy Agnieszka Kaczorowska ma nieco więcej wolnego czasu, aby oddawać się swoim pasjom. Do owych pasji należy m.in. nagrywanie bardziej lub mniej kreatywnych reklam sponsorskich na kanały w mediach społecznościowych. W ostatni piątek gwiazda TVP miała okazję się wykazać, promując tym razem środki do czyszczenia kuchni. Przyznać trzeba, że zaangażowała się w pełni w powstawanie klipu.

Agnieszka Kaczorowska sili się na reklamę produktów czyszczących

Na Wasze częste pytania, jak godzimy obowiązki domowe, zawodowe z czasem dla siebie… Robimy to, co musimy i to, co lubimy JEDNOCZEŚNIE - czytamy w opisie do instagramowej reklamy.