Edyta Herbuś nawiązuje do afery z Agnieszką Kaczorowską i ciepło podsumowuje ich stosunki: "WSPÓŁCZUJĘ OBSESJI" (FOTO)

Jest to dla mnie ogromne zaskoczenie. Jest mi też bardzo przykro, ponieważ odbieram to jako brak szacunku do mojej osoby. Nie akceptuję tego, jak są traktowani ludzie w tym teatrze, nie ma na to mojej zgody, nie chcę w tym uczestniczyć i wiem, że nie jestem pierwszą osobą, która została tak potraktowana - grzmiała Kaczorowska.