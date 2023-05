Edyta Herbuś pozdrawia z łóżka, pozując BEZ MAKIJAŻU (FOTO)

Edyta Herbuś dała się poznać szerszej publiczności jako wesoła i uśmiechnięta tancerka. Występowała w takich programach jak: "Taniec z gwiazdami", "Jak oni śpiewają?" czy "World of Dance Polska". Aktualnie Edyta robi karierę jako aktorka, a także prezenterka, wcielając się w rolę gospodyni ostatniej edycji "You Can Dance - Nowa Generacja".

Edyta Herbuś od 5 lat jest w związku z Piotrem Bukowieckim. Para niezbyt chętnie dzieli się informacjami ze swojego życia prywatnego, a na pytania odnośnie dzieci czy ślubu odpowiada wymijająco. W jednym z wywiadów aktorka zapytana o chęć zostania mamą stwierdziła, że jest to jakaś opcja, ale niczego nie zatwierdziła, ani nie zaprzeczyła.

Pewnie, że fajnie jest mieć na przyszłość jakieś plany i wiedzieć, do czego dążysz itd. [...] To też napędza i to jest ważne, ale jeżeli nie osadzisz się w momencie, w którym jesteś, nie docenisz tego momentu, nie zgodzisz się, nie zaakceptujesz - dumała Edyta.

W dalszej części rozmowy Herbuś została zapytana wprost, czy chce mieć dzieci. Nie dała jednak konkretnej odpowiedzi.

To by było coś [...] To jest chyba na razie ta rzecz, którą nie chcę się jeszcze dzielić. Jeszcze powiem pomidor - dodała gwiazda.

Edyta Herbuś wita fanów prosto z łóżka w naturalnej wersji

Edyta Herbuś jest jedną z tych celebrytek, które chętnie dzielą się urywkami ze swojego życia w mediach społecznościowych. W ostatni dzień majówki aktorka postanowiła pokazać się internautom w wersji naturalnej, pozdrawiając z łóżka. Edyta z lekkim uśmiechem na twarzy i jasnoróżowej, koronkowej piżamie pozuje do zdjęcia, życząc wszystkim dobrego dnia.

