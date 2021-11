Edyta Herbuś WYGRYZIE Roxie Węgiel z "You Can Dance"?! "Totalnie JĄ ZJADŁA, Roxie ledwo co mówiła!"

Roksana Węgiel ma zaledwie 16 lat, ale już udało się jej wypracować mocną pozycję w show biznesie. Młoda wokalistka ma na koncie kilka radiowych hitów, setki tysięcy fanów i wygraną w konkursie Eurowizji Junior. Piosenkarka jest też ulubienicą władz TVP, które angażują ją do licznych koncertów i programów rozrywkowych. Węgiel przez ostatnie tygodnie próbowała swoich sił jako prowadząca "zza kulis" w programie You Can Dance - Nowa Generacja, ale, jak donoszą informatorzy jednego z tabloidów, producenci nie są z niej zadowoleni.

Herbuś totalnie zjadła Roxie za kulisami i świetnie sobie poradziła. Roxie ledwo co mówiła, nie wiedziała, co powiedzieć. Była widocznie zakłopotana tym, jak świetnie radzi sobie Herbuś. Plus dzieciaki ucieszyły się na powrót Edyty. Od początku produkcja programu zachwalała Herbuś i była zdziwiona, jak szybko się wczuła w rolę prowadzącej za kulisami. Dlatego zaczęły padać słowa "A może by tak w drugim sezonie wziąć Edytę na stałe? Zobaczcie, jak dogaduje się z dzieciakami i jak radzi sobie bezstresowo przed kamerą" - donosi źródło Faktu.