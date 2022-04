Edyta i Cezary Pazurowie są już na KOLEJNYCH wakacjach. Wypoczywają w luksusowej willi na Zanzibarze (ZDJĘCIA)

Edyta i Cezary nie poszli śladem kolegów z branży i nie dali się złapać na oszustwa "słynnego" Wojtka z Zanzibaru. Zamiast tego małżonkowie z dziećmi zatrzymali się w jednym z ośrodków położonych nad samym oceanem, dzięki czemu codziennie mogą budzić się do widoku rajskiej plaży za oknem. Do dyspozycji gości luksusowej willi są m.in. quady oraz skutery wodne do wypożyczenia, masaże, beach bar oraz basen. Za taki komfort turyści muszą być gotowi zapłacić minimum... tysiąc złotych za noc. Tygodniowy pobyt w hotelu dla dwóch osób, na przykład w sierpniu, to natomiast wydatek rzędu co najmniej 8 tysięcy złotych.