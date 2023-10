Edyta Lewandowska to druga "twarz" "Wiadomości" TVP zaraz po Holeckiej. Prywatnie wychowuje córkę ze ZNANYM POGODYNKIEM

Jjk 33 min. temu zgłoś do moderacji 67 14 Odpowiedz

Kobieta tragedia Ta jej maniera, sztywne ruchy i postawa ciała są dyskwalifikujące jako prezenterkę telewizyjną i to niezależnie już od przekazywanej treści. Natomiast po uwzględnieniu tego co mówi otrzymujemy już dramat. Ta kobieta jest twarzą pisu, jak Holecka i te twarze stały się obrzydliwe. Jak można tak szczuć, dzielić Polaków i siać nienawiść! To jest wręcz niewiarygodne że przez tyle tak to się udawało!