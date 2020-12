Edyta Olszówka wspomina Piotra Machalicę? Zdobyła się na wzruszający gest

Edyta Olszówka należy do grona osób, które w mijających latach mocno walczyły o swoją prywatność. Aktorka najwyraźniej postanowiła nie iść śladami koleżanek z branży i nie eksponować swojego życia w mediach społecznościowych, przez co o jej dalszych losach dowiadujemy się raczej przy okazji kolejnych projektów zawodowych.

Kilka dni temu na koncie Olszówki na Facebooku pojawił się post, który zdaje się pasować do tej smutnej sytuacji. Aktorka udostępniła na swojej tablicy link do smutnej piosenki Light in the Darkness, co dla wielu stało się swoistym komentarzem do ostatnich wydarzeń. Nieco więcej na ten temat napisał także Super Express.