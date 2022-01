Edyta Pazura chwali się prezentem urodzinowym od Cezarego: "To DZIWNE uczucie, gdy patrzy się na własny portret" (FOTO)

Wzorem większości dzisiejszych prominentów Cezary i Edyta poszli z duchem czasu i rozpoczęli karierę influencerów, co niewątpliwie przełożyło się na ich zarobki. Aby podtrzymać zainteresowanie fanów, małżonkowie regularnie zaopatrują ich w "zabawny" kontent. Ostatnio na przykład z okazji urodzin ukochanej gwiazdor przypomniał instagramowiczom, jak Edzia prezentowała się przed jej słynną metamorfozą.

Jest dokładnie taki, jak sobie wymarzyłam - napisała. Widziałam go już w moich snach... Mój prezent urodzinowy od Czarka, czyli ja widziana oczami Joanny Sarapaty. Dziękuję i co najważniejsze... Mam skrzydła. To dziwne i zarazem piękne uczucie, gdy patrzy się na własny portret. W głowie mam słowa, które ktoś kiedyś napisał mi na urodzinowej kartce: Życie każdego człowieka jest opowieścią, niepowtarzalną historią, jakiej nikt przedtem nie przeżył i nikt więcej nie przeżyje.