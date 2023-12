Edyta Pazura dekoruje dom i rozprawia na temat powiększenia rodziny: "Kiedy po raz kolejny słyszę pytanie o CZWARTE dziecko" (WIDEO)

Trzeba przyznać, że żona Cezarego Pazury doskonale odnalazła się w mediach i dziś jest jedną z bardziej aktywnych influencerek. Edyta Pazura zebrała całkiem spore grono oddanych obserwatorów, którzy chętnie śledzą perypetie rodziny Pazurów. Celebrytka chętnie porusza ważne społecznie tematy i bez większych oporów wypowiada się również na tematy rodzinne.

Edyta i Cezary Pazurowie doczekali się trójki dzieci. W 2009 roku na świat przyszło ich pierwsze dziecko - Amelia. W 2012 roku urodził się syn Antoni, a zaledwie pięć lat temu do ich rodziny dołączyła córka Rita. Edyta Pazura doskonale łączy medialną karierę z obowiązkami rodzicielskimi, co nieustannie generuję pytania o ewentualne powiększenie rodziny.

Edyta Pazura o kolejnym dziecku

Jak wiadomo święta Bożego Narodzenia to również czas trudnych pytań i niefortunnych życzeń. Najprawdopodobniej Edyta Pazura stwierdziła, że dekorowanie domu, to doskonały moment na małą refleksję dotyczącą pytań o kolejną pociechę. Swoimi przemyśleniami postanowiła podzielić się z obserwatorami, publikując na Instagramie dość wylewny wpis.

Znowu zaczną się niewygodne pytania, przemilczane odpowiedzi i ciekawskie spojrzenia. Mnie za to po raz kolejny włączy się syndrom Ally McBeal… Wiecie co mam na myśli? To ona potrafiła w swojej bujnej wyobraźni, podczas niewygodnego pytania ściąć głowę rozmówcy mieczem samurajskim - rozpoczęła.

Mam dokładnie to samo, a kiedy po raz kolejny słyszę pytanie o czwarte dziecko, to moja wyobraźnia rozpala się do czerwoności. I nadziwić się nie mogę, bo gdybym miała tych dzieci nawet siedmioro, to i tak znalazłby się ktoś, kto zapyta o kolejne - kontynuowała.

Edyta Pazura rozmyśla nad świątecznymi pytaniami. Padły mocne słowa

Następnie przyszedł czas na wysunięcie wniosków. Edyta Pazura doszła do ciekawych spostrzeżeń, którymi oczywiście nie omieszkała podzielić się w internecie.

Zaczęłam to analizować i zastanawiać się, czy to może pewnego rodzaju przerywnik lub wypełniacz nudnej rozmowy. Nie masz o czym mówić, to rzucasz: "hej! No to kiedy w końcu ten bobasek?" - stwierdziła.

Wścibskich trzeba jakoś przetrawić, jak ten barszcz z uszkami, czy duszoną kapustę z kminkiem. Jedno jest pewne. Święta to nie tylko dekoracje, jedzenie i prezenty, ale święta dla mnie, to przede wszystkim uświadomienie sobie, że te 12 potraw to wymyślił chyba ktoś, kto na bank nienawidził kobiet - podsumowała gorzko.

A wy jak reagujecie na niewygodne pytania przy świątecznym stole?

