Tak mieszkają Cezary i Edyta Pazurowie: przestronny salon, urokliwy taras, bogactwo roślinności (ZDJĘCIA)

Ona to wszystko zaprojektowala i kupila zeby zrobic sobie zdjecia i przez chwile poczuc sie lepiej. Byc kims, kto ma cos lepszego od innych. Tylko, ze to tak nie dziala, bo po pewnym czasie to uczucie przemija, do tego frustruje nas obojetnosc tych dla ktorych te przymioty materialne nie maja znaczenia. W porownaniu z kobieta, ktora w jej gminie pracuje spolecznie w OPSie, mieszka z mezem w M3 z PRlu, ona nadal jest nikim i to doskonale wie. Bo kobieta ma szacunek spolecznosci, ona tylko meble i pare zdjec. Naprawde bogaci ludzie milcza. Maja firmy, daja prace, sa fachowcami w szpitalach. Nie robia sobie zdjec na sedesach.