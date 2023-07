Edyta Pazura kłóci się z byłą partnerką Kamila Durczoka! Poszło o to, jak Cezary Pazura odzywa się do córki. "DZIADERSKIE"

Prawda 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ładnie sprzątasz - będziesz dobra żoną, ładnie wyglądasz- na pewno się spodobasz i będziesz dobra żoną, ładnie uprawiasz ogródek - będziesz dobrą żoną, dobrze gotujesz - będziesz dobrą żoną. A do chłopaków - jesteś mądry ( ale dobrym mężem nie będziesz ,bo nikt nigdy tak do chłopaków nie mówi). Co najwyżej będziesz mógł pracować w NASA, albo być maszynista, strażakiem, policjantem, nauczycielem, wspinaczem wysokogórskim, ale nie, że dobrym mężem. Dziewczynki wychowujemy do ról społecznych, na matki, na kucharki, na opiekunki, chłopaków na samodzielnych ludzi, którzy mogą zdobywać co im się zamarzy. Taki jest przekaz społeczny. Teraz jeszcze doszło, że - jak będziesz taka gruba to nikt Cię nie będzie chciał- albo pyskata, to o mężu zapomnij, albo będziesz realizowała swoje pasje - pożegnaj zamążpójście. Tak tak moi drodzy. Taki przekaz narzucamy z góry. Sączymy do uszu dzieci i młodzieży.