Edyta Pazura odpala się na polskie szkolnictwo: "To jest SYSTEM OPRESYJNY! Wychowują roboty"

moja cóka skończyła w PL państwową podstawówkę, gimnazjum i 1 klasę liceum. Potem wyjechała na stypendium do UK i tam konczyła szkołę średnią i zdawała maturę. Mimo, że w sumie podstawówka i gimnazjum oceniałam na duży plus, uważam że i ona jako uczeń i my jako rodzice mieliśmy mnóstwo szczeście, to ...jednak brytyjski system edukacji to był szok i efekt wow uttzymujacyrsię do ostaniego dnia. Tam DZIECKO jest NAJWAŻNJESZE!! Wszyskto jest DLA DZIECKA!! Cała kadra, chce żeby DZIEKCU było jak najlepiej, żeby mogło rozwinąć SWOJE najlepsze cechy, talenty albo je odnaleźć, jeśli ich nie widać na pierwszy rzut oka. Dziecko ma być SZCZĘŚLIWE!!. Tak, Pani Pazura ma rację: polska szkołą jest opresyjna...zobaczyłam to dokładnie dopiero jak moje dziecko znalazło się w totalnie wspierającym srodowisku, gdzie każda ocena jaką dostasawała w pierwszej kolejności koncetrowała się na tym co zrobiła DOBRZE, na jej MOCNYCH stronach i osiągnieciach. A potem w punktach, krótko było napisane na co powinna zwrócić uwagę, co poprawić. Poczucie własnej wartości wzrosło niesamowicie!! W tym czasie jej koledzy w liceum byli poniżani, szykanowani, straszeni ...kiepskimi ocenami, nieprzewidzinymi kartkówkami, brakiem stopni na czas, niezdaną maturą. Płakac mi się chciała jak tego słuchała a jednocześnie bardzo się cieszyłam, zę to nie było jej udziałem.