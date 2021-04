Edyta Pazura odpiera ataki hejterów pod zdjęciem z PKP: "KIBLI NIGDY NIE SPRZĄTAŁAM, chyba że swoje"

Ghhhhh 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

z zażenowaniem czytam wypociny wszystkich hejterow. Wstyd to jest bycie takim małym żałosnym zgredem który znajduje przyjemność w pisaniu do kogoś obrzydliwych wiadomości. I nie ważne czy pisze się do kogoś kto sprząta toalety czy do logować kogoś kto ma wysoki standard życia.