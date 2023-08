Edyta Pazura oskarżona o SPLAGIATOWANIE reklamy perfum. Żona Cezarego Pazury już się tłumaczy (WIDEO)

Własne produkty sygnowane nazwiskami celebrytów, które trafiają na rynek jako ich interpretacja "towaru luksusowego", to w show biznesie praktycznie chleb powszedni. Nie powinno zatem dziwić, że na początku sierpnia także Edyta Pazura zaprezentowała światu reklamę autorskich perfum. W przedsięwzięciu wziął udział także jej mąż, jednak nie wszystkie reakcje były dla małżonków korzystne.

Edyta Pazura oskarżona o plagiat. Porównajcie sami

Czerpanie inspiracji z różnych źródeł nie jest w świecie mediów niczym nowym. Gdzie jednak kończy się "inspiracja", a zaczyna po prostu plagiat? Właśnie na to pytanie musiała sobie teraz odpowiedzieć żona Cezarego Pazury , która znalazła się w ogniu krytyki internautów. Jak twierdzi część komentujących, spot Edyty, którym ta promowała firmowane własnym nazwiskiem perfumy, jest wyjątkowo podobny do innej reklamy innej marki - Kenzo World.

Spot, do którego porównywano reklamę Edyty Pazury, powstał w 2016 roku w efekcie reżyserskiej wizji Spike'a Jonze'a. Wystąpiła w nim Margaret Qualley , a zaprezentowana tam choreografia jest na tyle charakterystyczna, że każda inspiracja byłaby od razu widoczna. Mamy tam bogatą mimikę, specyficzne ruchy ciała czy nawet moment, w którym aktorka liże posąg. W przypadku nagrania, na którym widzimy Pazurów, również zobaczymy wszystkie z wymienionych elementów .

Co na to Edyta? Żona Pazury stanowczo zaprzecza, jakoby podpatrzyła co nieco ze wspomnianego spotu Kenzo. Jak twierdzi, inspirowała się czymś, a raczej kimś, zupełnie innym.