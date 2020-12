Edyta Pazura pisze o swojej chorobie i pokazuje przebarwienia na skórze: "Powracają do mnie co roku" (FOTO)

Powracają do mnie co roku, nasilają się z każdą kolejną ciążą. Przyzwyczaiłam się - pisze Pazura, pokazując zdjęcie bez makijażu, na którym widać ciemniejsze plamki na jej twarzy. - Jakieś 18 lat temu miałam tylko spirytus i maść tormentiol (co to był za smród) Dzisiaj więcej możliwości i te same problemy. Skoro jednak jestem tu gdzie jestem, to oznacza... że jednak wcale nie mam problemów - kończy optymistycznie.