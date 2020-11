Edyta Pazura OBURZONA słowami wykładowcy o celebrytach: "Nie wiesz, NIE ODZYWAJ SIĘ"

Zapomniałam jednak, że przecież my nie chorujemy, nie pijemy wódki, manna leci nam z nieba, dzieci są zawsze zdrowe, a dopiero po wschodzie słońca przybieram postać człowieka. Nic nie robię cały dzień i jak to wykładowca powiedział: „Żony znanych tylko ogrzewają się w ich blasku” - kpiła z usłyszanych treści.

O matko… Ile razy jeszcze to usłyszę: „Ma bogatego męża, to jest chudsza” „Ma znanego męża, to pewnie nic nie robi” Oczywiście… Jak to moja przyjaciółka kiedyś powiedziała: "Podziwiam Cię. Nie dość, że zapierdzielasz z trójką dzieci na głowie, to i tak wszyscy myślą, że srasz diamentami” #amen - zakończyła.