Natchniona Edyta Pazura filozoficznie o protestach kobiet: "Byłam naiwnie przekonana, że dojdzie do DIALOGU"

!!!!!!!!!! 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kobiety robią to do czego zostały zmuszone! Te pokojowe bez wulgaryzmów protesty były niczym dla rządu. Byłam na czarnym proteście w 2016 i dziś odebrano mi podstawowe prawa. Mamy pochylić głowę bo kilka napisów jest ważniejszych od horroru jaki nam zafundowano. Cichy protest to droga do ignorowanie i lekceważenia przez lata. Ciekawe co powie p. Pazura gdy obudzi się w opowieści podręcznej. Tam nikt nie protestował aż było za późno. Już teraz lecą komentarze od sz--t, kure--k i bydła. Poczytaj sobie może to oświeci Cię, że już teraz jesteśmy niepełnoprawnymi obywatelami wg fanatycznych jednostek. We mnie już coś pękło mam dość