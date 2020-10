Anna Lewandowska zachowawczo nawiązuje do wyroku TK: "Nie wierzę w agresję i rozwiązania siłowe"

Gośka 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

No fakt dzielnie walczy o centymetry w pasie! To jest walka kobiet :dorównać tym co mają idealne ciało! No poprostu niesamowite! Dbaj o siebie ja ci pokaże jak! Ćwicz do zesrania no przecież dwie godzinki dziennie to pikuś. Sąsiadka ci dzieci popilnuje Potem zjedz kulki mocy i batona za 100 to przecież gowniana kasa. I tak 5razy w tygodniu żebyś z rytmu niewypadła! Dieta cud i ćwiczenia zmianą ci garbaty nos i zęby jak u pirani w cudo! O takiej walce każdy poprostu śni! Podziwialam cie za pomysłowość, wytrwałość i hojnosc ale teraz gardze tobą jesteś zwykły tchórz!!!! Przeliczasz każde słowo na pieniądze które możesz stracić. Mało ci?! No to jak w twoim życiu walka tylko z arbitrem i na macie -wiem coś o tym sporcie. W życiu trzeba mieć odwagę powiedzieć NIE. Mam dla ciebie jedno przesłanie :w.........j