Anna Lewandowska wyjaśnia swoją reakcję na orzeczenie TK: "To mój profil, dzielę się tym, co uważam"

Strajk Kobiet w Warszawie. Obezwładniono starszą kobietę. Policja nie reagowała

Wśród gwiazd, które zdecydowały się skomentować sprawę w swoich mediach społecznościowych, znalazła się Anna Lewandowska . Trenerka opublikowała wpis, w którym wyraża swoje ubolewanie nad zaistniałą sytuacją i nakłania Polki do "okazywania sobie wsparcia" , jednak zdaniem części obserwującychjej jej profil, to nadal niewystarczająca reakcja jak na osobę z takimi zasięgami.

Poranek/kawa/góry. To, o czym marzyłam od dawna . Kocham polskie góry. Dobrego dnia, kochani . PS. A teraz czas do pracy - czytamy na profilu Lewandowskiej.

Oczywiście, to, co się dzieje, jest przerażające. Napisałam na ten temat post. Proszę o uszanowanie. Ja szanuję Ciebie, szanuję Was. I o to samo proszę. To mój profil… A tutaj dzielę się tym, co uważam. W tym dziwnym i smutnym świecie… Potrzeba miłości - argumentowała swoją postawę.