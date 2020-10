Kinga Rusin przekazała 100 TYSIĘCY ZŁOTYCH na wsparcie organizacji walczących o prawa kobiet!

Zeszłotygodniowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego , zgodnie z którym aborcja ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu stała się z dnia na dzień nielegalna, wywołał falę protestów na terenie całego kraju. Polacy masowo wyszli na ulice, aby dać wyraz swojego niezadowolenia tą bezczelną próbą wprowadzenia prawa dyktowanego katolickimi dogmatami . Swój sprzeciw wyraziło również wiele gwiazd, dla których obecna sytuacja jest absolutnie nie do przyjęcia.

Każdy protestujący angażuje się w sprawę na tyle, na ile pozwalają mu na to zdrowie i możliwości finansowe. Kinga Rusin przeznaczyła na ten przykład ogromną kwotę na rzecz organizacji pozarządowych walczących o prawa Polek.

Protest przed Bazyliką św. Krzyża w Warszawie. Incydent z księdzem

To cegiełka pomocy dla kobiet, które właśnie zostały zdradzone przez Państwo i tych, którym przyjdzie być może bronić się w sądach przed nową inkwizycją. Wspierajmy na różne sposoby kobiece organizacje. Rząd obciął im dotacje i marzyłby o tym, żeby przestały istnieć. Nie dajmy władzy tej satysfakcji! I protestujmy. Do skutku. Do zobaczenia w piątek na manifestacji w Warszawie! - zachęciła na koniec, dodając hashtagi #strajkkobiet, #wyroknakobiety, #piekłokobiet, #prawakobiet.