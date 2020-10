Kinga Rusin o przepisach ograniczających prawo do aborcji: "Nie godzę się, żeby ważne decyzje w imieniu kobiet PODEJMOWALI MĘŻCZYŹNI!"

Agata 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

jako kobieta po 5-krotnej stracie napiszę jedno, nie życzę żadnej kobiecie tego, co sama przeszłam! Dałabym wszystko, żeby mieć dziecko, nie ważne, czy zdrowe :( I żadna z celebrytek tego nie zrozumie, co to znaczy bezwarunkowo kochać taki "płód" jak one to nazywają, a dla mnie po prostu Dziecko - cząstkę mnie i mojego męża, nasz CUD