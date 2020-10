Rozmarzona Edyta Pazura MACA zdjęcie męża i wspomina pierwsze spotkanie. "Ten Pan LUBI PODRÓŻE POCIĄGAMI"

Edyta Pazura ma za sobą wielką przeprawę z portalami plotkarskimi i kolorowymi magazynami. Celebrytka początkowo funkcjonowała na łamach tabloidów jako ta, która "rozbiła małżeństwo Pazury". Nie zapominajmy jednak, że do tanga trzeba dwojga - nikt wszak nie zmuszał Czarka do romansu z 19-letnią kelnerką.

Wszystko rozpoczęło się w 2007 roku, kiedy to Zając wsiadła do pociągu relacji Kraków-Warszawa i w wagonie WARSU, gdzie pracowała, poznała Pazurę. Ponoć początkowo nie skojarzyła, że jest on znanym aktorem i, gdzieś między Miechowem a Ciechanowem, bez reszty uległa urokowi "zwykłego mężczyzny" .