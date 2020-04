Cezary Pazura wspomina pierwszy prezent dla Edytki: "Telefon jej kupiłem, bo jak się poznaliśmy, miała BADZIEWIE"

Kiedy w 2007 roku 19-letnia wówczas Edyta Zając wsiadała do pociągu relacji Kraków-Warszawa, z pewnością nie przeszło jej przez myśl, że tego dnia jej życie diametralnie się odmieni . W wagonie WARS-u, gdzie pracowała jako kelnerka, spotkała swojego przyszłego męża, Cezarego Pazurę . Nie rozpoznała w nim jednak popularnego aktora, dlatego można powiedzieć, że zakochała się w "zwykłym Czarku" z PKP.

Dziś para może poszczycić się 10-letnim stażem, co - jak na standardy panujące w show biznesie - można uznać za niemały sukces . Jako że koronawirus zamknął wszystkich w domach, małżonkowie postanowili zorganizować relację na żywo, w ramach której odpowiadali na pytania internautów. Zaczęło się od biadolenia Edyty, która poskarżyła się publicznie, że Czarek nie chce kupić jej psa rasy Labrador.

My mamy w sumie 4 psy - wyjaśnił aktor, ponownie odmawiając ukochanej. Ja będę nieugięty (…). Ja nie chcę, żeby to był mój ostatni pies w życiu. Na razie ja wyprowadzam wszystkie psy. Amelka chciała pieska na urodziny, kto później z nim wychodził na dwór? Ja. Jadę z teatru zmęczony, chce się wykąpać i położyć spać i dostaje sms-a: "Ja już się położyłam, to wyprowadź psa". I tak za każdym razem.