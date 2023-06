Edyta Pazura pokazała swój ogród w podwarszawskiej rezydencji. Robi wrażenie? (ZDJĘCIA)

Najwyraźniej nawet największe fitnessiary polskiego show biznesu od czasu do czasu lubią wgryźć się w eklera w karmelowej polewie. Ewa Chodakowska została ostatnio przyłapana podczas odwiedzin w cukierni należącej do rodziny Gesslerów na Mokotowskiej. Stylowy look na słodkie zakupy?