Edyta Pazura posądzona przez internautkę o majstrowanie przy policzkach. Celebrytka ODPOWIEDZIAŁA (FOTO)

Edyta Pazura dzięki małżeństwu z Cezarym Pazurą wdarła się do polskiego show biznesu, stając się jedną z celebrytko-influencerek, które cieszą się w sieci sporą popularnoscią.

Niedawno Edyta Pazura w jednej z sesji Q&A na swoim Instagramie opowiedziała fanom, jaki ma stosunek do medycyny estetycznej . Przyznała, że jest za ingerencją w urodę, jeśli poprawki mieszczą się w granicach rozsądku.

Edyta Pazura posądzona o ingerencję w urodę. Tak odpowiedziała internautce

Edyta Pazura często zamieszcza w mediach społecznościowych zdjęcia i filmiki, relacjonując swoją codzienność.. Wczoraj na przykład pochwaliła się metamorfozą, jaką przeszła dzięki profesjonalnemu makijażowi. W rolce widzimy Edytę rozczochraną i w wersji saute, by po chwili ujrzeć ją w wersji z pełnym, eleganckim makijażem. Jak sama zażartowała, była to przemiana od "Bridget Jones" do "Diabeł ubiera się u Prady".