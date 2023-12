Edyta Pazura pozuje w ubraniach córki, a fani zachwycają się jej odkrytym brzuchem: "CO ZA SYLWETKA" (FOTO)

Edyta Pazura kilka tygodni temu przeżywała z mężem niezapomniane chwile na skrzętnie dokumentowanych w sieci kubańskich wakacjach. Powrót po kilku dniach spędzonych z dala od mroźnej Polski niewątpliwie nie należał do najłatwiejszych. Kobieta zajrzała więc do swoich przepastnych zasobów fotograficznych, nie tylko sięgając wspomnieniami do czasów urlopu, ale też publikując nieprezentowany dotychczas kadr.