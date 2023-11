Cezary Pazura pręży szeroką jak globus klatę na gorącej Kubie, a Edyta uczy się gotować: "Spłakana, ale szczęśliwa" (ZDJĘCIA)

W chwilach takich jak ta, gdy za oknem hula mroźny wiatr w tercecie ze śniegiem i deszczem nie pozostaje nam nic innego, jak czuć wdzięczność do naszych ukochanych influencerów, których skłonności ekshibicjonistyczne nie pozwalają im cieszyć się wakacjami w raju bez korzystania z Instagrama średnio co 5 minut. Tym razem wytchnienie od szaroburej rzeczywistości zaserwowała nam Edyta Pazura, która jak w zegarku spamuje na swoim profilu fotorelacją z pobytu na słonecznej Kubie. A jest faktycznie co podziwiać.