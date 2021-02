Edyta Pazura rozważa w telewizji: "Może tak być, że za parę lat będę się opiekować mężem"

Jarek 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

W taka miłość nie wieże to jest miłość do pieniędzy ani Pazura ładny facet przeciętny jest z nie ładna przeszłością bo miał kobietę która wychowała mu córkę ona była ładna mądra i Pazura przy niej szedł w górę bo to była mądra kobieta przy tej spadł w tym kabarecie to to samo co emeryta wciskał garki a młoda na siłę się lansuje nic sobą nie prezentujac