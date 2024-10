Edyta Pazura zameldowała się w tureckim hotelu o najwyższym standardzie. Rodzinne wakacje kosztowały ją KROCIE

Z takiego właśnie założenia wyszła Edyta Pazura . Żona jednego z najpopularniejszych polskich aktorów obwieściła obserwującym na Instagramie, że wraz z nadejściem weekendu dotarła do tureckiej miejscowości Belek. Tam czekał już na nią opłacony pokój w 5-gwiazdkowym hotelu zapewniającym pełen wachlarz atrakcji.

Edyta Pazura nieźle wykosztowała się na zagraniczne wakacje

Celebrytka zdecydowała się na wypoczynek w ekskluzywnym obiekcie oferującym aż 5 basenów , zarówno krytych, jak i na świeżym powietrzu, prywatną piaszczystą plażę z molo , kort tenisowy oraz 2 pola golfowe. Do tego może korzystać z mnóstwa zabiegów upiększających i relaksacyjnych w ogromnym, zajmującym powierzchnię 3600 m² centrum SPA . Pokoje wyposażone są w wygodne łóżka i posiadają osobne łazienki wyłożone marmurem, a w hotelowej restauracji można kosztować najróżniejszych dań, ciesząc się jednocześnie widokiem na Morze Śródziemne i góry Taurus.

Tydzień pławienia się w takich luksusach dla 5-osobowej rodziny oznacza wydatek rzędu nawet 63 tysięcy złotych. Edyta Pazura odnalazła się we wnętrzach hotelu jak ryba w wodzie, zamieszczając selfie z sypialni, do którego zapozowała w jasnym bikini i całkowicie odmiennych kolorystycznie klapkach Hermes. Całe szczęście, że marząca o nich do niedawna Andziaks zdołała odpowiednio wcześniej zaopatrzyć się w letnie obuwie za ponad 4000 złotych. W przeciwnym razie moglibyśmy zostać świadkami dantejskich scen.