Edyta i Cezary Pazurowie oferują wspólne wakacje na Bali. Cena kosmiczna, ale jest jeszcze jeden haczyk

Pazurowie zapraszają na wspólny wyjazd na Bali. Cena? Lepiej usiądźcie

Okazuje się, że na drugi koniec świata możecie się wybrać także z Cezarym Pazurą i jego żoną Edytą . Na InstaStories aktora pojawiła się informacja, że zwolniły się miejsca na wspólny wyjazd na Bali w listopadzie, więc możliwe, że ktoś z Was zechce spełnić swoje najskrytsze marzenie. Kwestią zaporową może być zapewne cena, ale wcale nie jest to jedyny haczyk.

Brzmi dobrze? Pewnie, ale Wasze portfele z pewnością to odczują. Cena wyjazdu to bowiem 4155 dolarów, czyli niemal 16,5 tysiąca złotych. A to dopiero początek, bo bilety lotnicze nie są wliczone, co podkreślono zarówno przy koszcie wyjazdu, jak i w sekcji "cena nie zawiera". Oprócz tego wymieniono tam wydatki własne, posiłki i atrakcje poza ofertą oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji.