Magdalena Stępień zaprasza na wyjazd na Bali z nią w roli głównej. Cena? Lepiej usiądźcie. Jest też pewien haczyk

Influencerzy i współprace reklamowe to dziś trwalsza relacja niż niejeden celebrycki związek. Pomocną dłoń do znanych osobistości wyciągają już nie tylko marki kosmetyczne czy biżuteryjne, lecz także biura podróży, które organizują specjalne wyjazdy z gwiazdami w rolach głównych. Ofert na takie wycieczki nie brakuje, więc zakładamy, że i chętni się znajdują.

Magdalena Stępień zaprasza na wyjazd na Bali. Cena może zaskoczyć

Jeżeli marzy Wam się wyjazd na Bali, to w sumie czemu nie właśnie ze znaną osobą? Z takiego założenia wyszło jedno z biur podróży, które nawiązało współpracę z Magdaleną Stępień . Na jej instagramowym profilu pojawiła się już stosowna informacja, a w komentarzach firma gorąco zachęca do zapoznania się z ich ofertą. Tak też zrobiliśmy.

Niestety schody zaczynają się po przejrzeniu listy tego, czego cena nie zawiera. Przede wszystkim chodzi o transport, czyli bilety lotnicze, które musicie zapewnić sobie sami. Szybki rzut oka na loty i ich ceny w podanych terminach nie pozostawia wątpliwości, że warto przygotować się na dodatkowy wydatek od około 4 do nawet 8-9 tysięcy złotych . Wiza czy koszt wycieczek fakultatywnych również spoczywają na Was.

Czy to dużo? Cóż, jak to mawiają - "jeden rabin powie tak, a inny powie nie". Warto też wspomnieć, że jest to wyjazd wyłącznie dla kobiet, a więc panowie muszą obejść się smakiem. Jeśli mimo wszystko nie jesteście przekonani, to sama Stępień reklamuje wspólną wycieczkę następująco: