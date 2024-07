Joanna Opozda, Dawid Kwiatkowski, Kurdej-Szatan oferują spędzenie ze sobą wakacji. Ceny? Od 3 do nawet 30 TYSIĘCY ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Nie tylko idole nastolatków organizują wspólne wakacyjne wyjazdy. Jak się okazuje, wczasowy biznes kwitnie i ma się coraz lepiej w polskim show-biznesie. Chodzi oczywiście o wyjazdy, których "atrakcją" są znani i lubiani. Czasem gwiazdy wpadają jedynie na dwa dni, innym razem są z uczestnikami od początku do końca turnusu, biorąc udział w różnych aktywnościach.

Oczywiście towarzystwo znanej aktorki lub aktora to tylko jeden z wielu wabików na turystów. Tego typu wyjazdu nierzadko są organizowane w miejscach uchodzących niemal za rajskie. Tak jak wyspa Bali , która od lat jest promowana przez celebrytów. Decydując się na wyjazd do Indonezji, warto jednak pamiętać o tym, że influencerzy mocno zmienili już wizerunek ostoi zen.

Oczywiście na wczasy z ulubioną gwiazdą wcale nie trzeba lecieć za granicę. Tę niszę do perfekcji opanowały gwiazdki internetu trudniące się tzw. contentem dla dzieci. W tym roku na swój obóz zaprasza między innymi Julia Żugaj, czyli nowa ulubienica dorastających dziewczynek. Obóz z Julką i jej przyjacielem odbędzie się na wsi pod Łodzią. Siedmiodniowy pobyt to koszt blisko 3 tys. zł. Do tego trzeba doliczyć własny dojazd.