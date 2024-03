Edyta Pazura zapozowała w stroju Ewy: "Nie wiedziałam już, co fotografować" (FOTO)

Co należy zrobić, aby skutecznie wzbudzić zainteresowanie? Wyskoczyć z ubrań! Nawet najbardziej prominentne gwiazdy, które śmiało mogłyby przyciągnąć uwagę odbiorców swoimi dokonaniami czy angażującymi wpisami, krok po kroku odsłaniają fragmenty ciała ku uciesze setek tysięcy, jeśli nie milionów wpatrzonych w nich jak w obrazek followersów. Czasami jednak wystarczy jeden nieostrożny ruch, by popełnić błąd, który niósłby za sobą poważne konsekwencje.

Na największych sławach tego świata wzorują się również nasi rodzimi ulubieńcy. Dziś np. swoim całkowicie nagim ciałem postanowiła pochwalić się Edyta Pazura. Nie do końca znamy motywy upublicznienia aktu na Instagramie. Co ciekawe, sama zainteresowana... również nie wie do końca, czemu miało to służyć.