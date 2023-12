Edyta Pazura zapytana o "majstrowanie" przy twarzy. Ujawnia, czy coś sobie POPRAWIŁA: "Mam ORYGINALNĄ urodę"

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat mogliśmy obserwować, jak Edyta Pazura ze skromnej pasażerki PKP relacji Kraków-Warszawa przemieniła się w instagramową celebrytkę z prawdziwego zdarzenia. Dziś ukochana Cezarego Pazury bez większych oporów wykorzystuje media społecznościowe w celach marketingowych, jednocześnie oddając niekiedy pole do dyskusji swoim zagorzałym wielbicielkom. Kolejna okazja do rozmowy, tym razem głównie na tematy okołoświąteczne, nadarzyła się podczas najnowszej sesji Q&A na koncie Pazury. Padły jednak i nieco bardziej wnikliwe pytania.

Edyta Pazura o relacji z medycyną estetyczną

Co to znaczy "inwazyjnego z twarzą"? Dbam o nią: lasery, mezoterapia, stymulatory. Bo twarz to moja wizytówka. Nigdy jednak nie miałam operacji twarzy, bo najzwyczajniej w świecie mi się to nie podoba. Może nie jestem pięknością, mogę się komuś nie podobać, ale uważam, że mam oryginalną urodę i nie chcę mieć uśmiechu jak Joker czy brwi pod czoło, co obecnie króluje wśród kobiet. Pewnie to się podoba, ale mnie nie. Uważam, że wszystko jest dla ludzi, ale w granicach rozsądku.