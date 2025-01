Edyta Pazura wspomina wakacje na Malediwach

zgłoś do moderacji

To kolejny artykuł gdzie Edytko jesteś roznegliżowana. Naprawdę nie masz innych walorów, czym mogłabyś zainteresować i może nawet motywować inne kobiety? Trochę to smutne,że musisz posuwać się do takich środków. Odrobinę szacunku dla siebie. Pokaż się z innej strony. Nie chcesz chyba być tak zapamiętana? Szanuj się! A ludzie będą szanować Ciebie. I zaufaj mi, komentarze będą wyłącznie przychylne.