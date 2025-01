Edyta Pazura pochwaliła się 15-letnią córką pozującą w WYCIĘTEJ kreacji. Amelia staje się coraz bardziej podobna do mamy?

Każdy rodzic potwierdzi, że upływ czasu zdecydowanie najbardziej widać po dorastających pociechach. Niekiedy starają się oni dorównać popularnością swym znanym matkom i ojcom, podążając obraną przez nich drogą kariery. Korzystając z wszelkich nadarzających się okazji, od czasu do czasu towarzyszą im na ściankach.

Cezary Pazura i jego młodsza o 26 lat żona Edyta póki co nie zabiegają o to, by troje ich pociech generowało zainteresowanie mediów. Najstarsza z tego grona Amelia w czerwcu skończy już 16 lat. Nastolatka, która prawie przerosła już swą rodzicielkę, właśnie zagościła na jej instagramowym profilu.