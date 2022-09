Edyta Zając o związku z Michałem Mikołajczykiem. Wspiera go podczas "Tańca z Gwiazdami" (WIDEO)

Edyta Zając po miłosnych zawirowaniach u boku Jakuba Rzeźniczaka starała się nie pokazywać w mediach z nowymi partnerami. Modelka milczała również na temat relacji z Michałem Mikołajczakiem , z którym jest widywana już od jakiegoś czasu. Do momentu udziału aktora w "Tańcu z Gwiazdami" para nie potwierdzała swojego związku w mediach. Dopiero na parkiecie już po nagraniach wspólnie pozowali do zdjęć. Po pierwszych wspólnych zdjęciach wyznali, że są parą, ale wcześniej nie czuli się w obowiązku informowania świata o swoich osobistych sprawach.

Od początku programu Edyta dopinguje ukochanego z widowni. Dla modelki to również okazja do spotkania się ze swoim partnerem tanecznym, z którym wytańczyła Kryształową Kulę. W rozmowie z Pudelkiem razem z Michałem Bartkiewiczem opowiedziała o powrocie do programu, podglądaniu prób partnera oraz stresie związanym z występami Mikołajczaka. Zając wyznała również, kto jest jej faworytem w programie oraz jak czuje się w roli widza.