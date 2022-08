Michał Mikołajczak i Edyta Zając już się nie kryją: "Nie uważam, że zaprezentowanie się oficjalnie światu było czymś, co TRZEBA ROBIĆ"

Lasza 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Aż muszę to napisać, bo nie wytrzymam. Ludzie, jacy wy jesteście naiwni. Spotykałam się swego czasu z facetem, który brał udział w Tańcu z gwiazdami. Oni spisują kontrakt. Zostałam uświadomiona przez mojego ówczesnego partnera i jego panią manager, że tak to wygląda. Że w programie mój były partner i jego partnerka taneczna będą zachowywać się tak jakby mieli romans. Robione były ustawki na mieście. Bo to się sprzedaje. W telewizji wszystko jest wyreżyserowane. Trochę śmieszyło mnie jak mi ludzie w mediach społecznościowych pisali, że mi współczują, bo facet mnie zdradza na oczach milionów widzów. Nikt nikogo nie zdradzał :) Rozstaliśmy się już spory czas temu. Wypaliło się między nami. Ja mam aktualnie narzeczonego, a i on też jest w związku. Pewnie teraz zaczniecie guglować o kim mówiłam, powodzenia ;) Szybko do tego dojdziecie.