Kulisy "Tańca z Gwiazdami": przybity Łukasz Płoszajski, całuśny Krzysztof Rutkowski, czekająca Edyta Zając... (ZDJĘCIA)

Kama 25 min. temu zgłoś do moderacji 23 2 Odpowiedz

ten taniec z gwiazdami to jakaś żenada. Dawno nie oglądałam gorszej edycji. Nie dość że Jamala jest od pierwszego odcinka faworyzowa a bo przecież chwiała Ukrainie już nie można nawet programu rozrywkowego obejrzec bo Ukraińcy wszystkich na litość biorą. Do tego wymyślili że w parze jest dwóch facetów nie wiem po co to komu potrzebne ale dobra to jeszcze odpada w pierwszym odcinku jednen z lepszych tancerzy już o Rutkowskim się nie będę wypowiadać... 🙍Już naprawdę lepiej oglądnąć w piątek po raz 10 ten sam film niż to badziewie. Serdecznie odradzam i pozdrawiam!