Edyta Zając ODCINA SIĘ od Jakuba Rzeźniczaka: "Jaki serial medialny? NIE ŚLEDZĘ"

Jaja 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

No ostatnie a przed ostatnie zdjecie to kolosalna roznica. Jak da sie taki efekt szpachla uzyskac to nie piszcie o naturalnej urodzie....... a inna sprawa jak chlop sie rano zdziwi jak bez tapety zobaczy...... a przepraszam kim pani jest? A taka sliczna kobiete pani widziala?!?