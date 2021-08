Zapłakana Magdalena Stępień znika z Instagrama: "W dniu dzisiejszym ojciec mojego dziecka ZNISZCZYŁ mnie totalnie"

Mimi 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Chyba ona grała też w Dlaczego ja ? Gdzieś mi mignela . Niestety musi się ogarnąć . Pamiętam programy z jej udziałem to ma mocny charakter . A jak doszła jej ciąża i górę wzięły hormony obawiam się że dużo przyczyniła do rozpadu tego związku który dawał jej stabilne życie. Bądźmy szczerzy on potrzebuje tylko ładnej głupiej lali bo nic więcej soba nie reprezentuje a tu kolejna co miała wiecznie pretensje .....kobieto wróć do formy . Dużo jest bogatych poza tym na dziecku tez się możesz dorobić . Zaraz będą reklamodawcy a pamiętaj że on piłkarzem wiecznie nie będzie .. nie ma wyrobionej pozycji na boisku ani twarzy do reklam także za kilka lat będzie totalnie sam. A Ty DZIALAJ bo masz wszystko ku temu !