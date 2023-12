Edyta Zając zachwyciła na pokazie Macieja Zienia. "Jestem przykładem na to, że można lepiej pracować po trzydziestce" (WIDEO)

W miniony poniedziałek do Opery Narodowej pomaszerowała cała plejada gwiazd rodzimego show biznesu. Sławne osobistości nie szukały tam jednak muzycznych wrażeń, lecz miały okazję podziwiać prezentacje najnowszej kolekcji Macieja Zienia . Pokaz mody był jednocześnie celebracją 25-lecia kariery projektanta.

Edyta Zając wzięła udział w pokazie Macieja Zienia. Mówiła o 22-leciu pracy

Pokaz bardzo wyjątkowy, jubileuszowy. Rozmawiałam z Maćkiem na przymiarkach ostatnio, że on już 25-lecie, ja prawie 22-lecie, więc gonię go. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Miałam oglądać pokaz, ale zapytał czy w nim pójdę. Nie mogłam odmówić - przyznała.