Ekipa Anny Lewandowskiej już obawia się nieautoryzowanej biografii Sobień-Górskiej?! "Będziemy STANOWCZO reagować"

Monika Sobień-Górska , żona Roberta Górskiego, postanowiła przyjrzeć się nieco bliżej działalności żony najpopularniejszego sportowca w Polsce. By jak najlepiej poznać Ann , wzięła nawet udział w organizowanym przez celebrytkę obozie. Pojawiła się tam jednak incognito, nie zdradzając, że zamierza napisać o niej książkę. To właśnie w Dojo Stara Wieś mogła obserwować między innymi fascynację "Lewą". Przyznała, że niektóre z fanek trenerki wręcz ubóstwiają Annę.

Jest też spora część, która rzeczywiście jest tak zapatrzona w swoją idolkę, że kreują społeczność podobną niemal do kościoła pod wezwaniem Lewandowskiej . Ale z moich obserwacji wynika, że nie to jest napędzane przez samą Annę, a właśnie jej fanki, które wzajemnie nakręcają się w tym festiwalu uwielbienia - mówiła w rozmowie z "Faktem".

W "Imperium Lewandowska" autorka rozprawia się także z dzieciństwem trenerki. Ann wielokrotnie wspominała bowiem, że w jej domu nigdy się nie przelewało. Sobień-Górska podważa jednak to stwierdzenie, twierdząc, że dotarła do informacji, które mogą sugerować, że "pochodziła z dobrze sytuowanej rodziny". W książce opisane zostały również biznesy "Lewej" i jej imponująca droga do fortuny, którą udało jej się w ciągu ostatnich lat zgromadzić.