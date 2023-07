Obładowani siatami Anna i Robert Lewandowscy załatwiają sprawunki przed drugim ślubem. "Przyłapano" ich z córkami (ZDJĘCIA)

Tuż przed wyjazdem do Toskanii, gdzie para odnowiła przysięgę małżeńską, "Lewi" zostali sfotografowani przez stołecznych paparazzi podczas załatwiania sprawunków na mieście. Towarzyszyły im 6-letnia Klara i 3-letnia Laura. Ann tradycyjnie zadbała o to, by z kilometra można było poznać, że jest dumną właścicielką grubego portfela. Do białego tank topu dopasowała spodnie w prążki La Mania za 790 złotych oraz klapki Hermes warte 5300 złotych. Kropką nad i była jednak torebka Kelly za 50 tysięcy złotych. Warto dodać, że słynna modnisia ma kilka sztuk tego modelu w swojej obszernej kolekcji...