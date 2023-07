TYLKO NA PUDELKU: Joanna Przetakiewicz ocenia ślubne kreacje Anny i Roberta Lewandowskich: "Bez niepotrzebnego udziwniania"

Anna i Robert Lewandowscy zadali szyku na swoim drugim ślubie

Joanna Przetakiewicz oceniła ślubne kreacje Anny i Roberta Lewandowskich. "Bez niepotrzebnego udziwniania"

Pięknie. Ania super kobieco i romantycznie. Make up i włosy też rewelacja. Bez niepotrzebnego udziwniania. Robert w światowym trendzie "quiet luxury". Tzw. "If you know you know" ("kto wie, ten wie" - przyp. red.). U nich czuję się prawdziwą miłość, porozumienie, wspólne cele. Bardzo dojrzały związek. Pasują idealnie do określenia "powerful couple" - skomentowała specjalnie dla Pudelka Joanna Przetakiewicz.